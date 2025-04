Serie B il Sassuolo è matematicamente promosso in Serie A Il messaggio di complimenti dell’Inter – FOTO

Serie B, il Sassuolo è matematicamente promosso in Serie A! Il messaggio dell’Inter, che si è voluto complimentare con il club neroverdeIl Sassuolo saluta la Serie B: lo Spezia pareggia il Mantova e la squadra di Grosso può così festeggiare il ritorno in Serie A dopo una stagione nella Serie cadetta. Il merito è di Maggioni del Mantova che con una doppietta nel finale contro i liguri porta il risultato sul 2-2. Grande festa per i neroverdi, che dopo soltanto una stagione ritrovano la massima Serie..@SassuoloUS bentornati in Serie A! ?Vi aspettiamo a San Siro ?#ForzaInter— Inter ?? (@Inter) April 13, 2025 Arrivano quasi immediatamente i primi complimenti delle società, tra cui quelli dell’Inter, che con questo tweet si è voluto complimentare con la società neroverde. Internews24.com - Serie B, il Sassuolo è matematicamente promosso in Serie A! Il messaggio di complimenti dell’Inter – FOTO Leggi su Internews24.com di RedazioneB, ilinA! Il, che si è voluto complimentare con il club neroverdeIlsaluta laB: lo Spezia pareggia il Mantova e la squadra di Grosso può così festeggiare il ritorno inA dopo una stagione nellacadetta. Il merito è di Maggioni del Mantova che con una doppietta nel finale contro i liguri porta il risultato sul 2-2. Grande festa per i neroverdi, che dopo soltanto una stagione ritrovano la massima..@US bentornati inA! ?Vi aspettiamo a San Siro ?#ForzaInter— Inter ?? (@Inter) April 13, 2025 Arrivano quasi immediatamente i primidelle società, tra cui quelli, che con questo tweet si è voluto complimentare con la società neroverde.

