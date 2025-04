Yildiz fa la storia e vede quei giovani fuoriclasse solo loro due hanno segnato quel quantitativo di reti prima del turco

Yildiz non vuole smettere di racimolare record su record: con la rete di ieri "vede" quei due fuoriclasse che hanno realizzato quel numero di reti prima di lui

Kenan Yildiz continua a ottenere record su record. L'ultimo in ordine di tempo è arrivato ieri nella sfida tra Juventus e Lecce e riguarda la realizzazione di quel determinato numero di reti in carriera durante la stagione. solo quei due baby fuoriclasse hanno fatto meglio.

STATISTICA – «Tra i giocatori che hanno segnato più di cinque gol in questa stagione nei cinque principali campionati europei, solamente Lamine Yamal (sei, classe 2007) e Assane Diao (sette, settembre 2005) sono più giovani di Kenan Yildiz (sei, maggio 2005).»

