Ilrestodelcarlino.it - CALCIO, IL SASSUOLO TORNA IN SERIE A

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 13 aprile 2025 – Una doppietta di Maggioni del Mantova (gol del pari al 94esimo) regala il pareggio ai virgiliani contro lo Spezia: ilè ufficialmente promosso inA, quando alla fine del campionato mancano a questo punto cinque giornate. I neroverdi possono dunque festeggiare dal divano la fine dell’anno di purgatorio in cadetteria. Determinante la vittoria ottenuta al Braglia nel derby contro il Modena per 3-1 con reti di Berardi, Laurientè e Moro. La squadra di Grosso dove appunto sperare che i liguri o pareggiassero o perdessero in casa del Mantova. E quello che è successo nella partita nello stadio della squadra lombarda ha dell’incredibile. Lo Spezia è andato sul 2-0, finendo poi in dieci uomini. Il Mantova ha riaperto il match al minuto 80, trovando il definitivo pari al 94esimo (e addirittura annullato il gol del 3-2).