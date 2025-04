Serie B Lo Spezia pareggia a Mantova il Sassuolo è ufficialmente promosso in A

Spezia pareggia contro il Mantova per 2-2 e regala la festa promozione al Sassuolo che torna in Serie A dopo un anno di purgatorio. Liguri in vantaggio per 2-1 fino al 94? vengono raggiunto nei minuti di recupero. Annullato un gol al 97? ai lombardi.Pareggio 1-1 tra Cesena e Frosinone, stesso risultato a Cremona tra Cremonese e Juve Stabia. Lo Spezia resta terzo a 59 punti, a seguire la Cremonese a 53 e lo Juve Stabia a 50.

Ne parlano su altre fonti Serie B: lo Spezia viene ripreso dal Mantova, il Sassuolo è matematicamente in Serie A. Serie B: lo Spezia si suicida, il Mantova manda il Sassuolo in A con la doppietta di Maggioni nel finale. Delirio Sassuolo, la festa può cominciare: è promosso in serie A!. Lo Spezia si affida alla maglia porta fortuna. Con il terzo completo ottimi risultati. Serie B: il Sassuolo crolla a Palermo, lo Spezia batte la Samp e risale a -5 dal Pisa. Mantova-Spezia 0-1, la DIRETTA con Telemantova.

