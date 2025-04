Indiana Jones e l’Antico Cerchio il disco su PS5 non è sufficiente per avviare il gioco

Indiana Jones e l’Antico Cerchio arriva finalmente su PS5, portando con sé il fascino dell’esplorazione e dell’avventura tanto caro ai fan del leggendario archeologo. Tuttavia, dietro questa attesa release multipiattaforma targata Microsoft e MachineGames, si nasconde un dettaglio importante che può influire sull’esperienza d’acquisto, soprattutto per chi preferisce i giochi in formato fisico.Chi acquista la versione su disco per PS5 si troverà infatti tra le mani sostanzialmente un prodotto incompleto: il supporto fisico contiene solamente circa 20 GB di dati, una frazione rispetto al peso complessivo del gioco che supera i 135 GB. Questo significa che, per poter avviare l’avventura, è necessario scaricare online oltre 100 GB di contenuti aggiuntivi. Senza una connessione internet attiva e sufficientemente veloce, il gioco non può essere utilizzato. Game-experience.it - Indiana Jones e l’Antico Cerchio, il disco su PS5 non è sufficiente per avviare il gioco Leggi su Game-experience.it arriva finalmente su PS5, portando con sé il fascino dell’esplorazione e dell’avventura tanto caro ai fan del leggendario archeologo. Tuttavia, dietro questa attesa release multipiattaforma targata Microsoft e MachineGames, si nasconde un dettaglio importante che può influire sull’esperienza d’acquisto, soprattutto per chi preferisce i giochi in formato fisico.Chi acquista la versione super PS5 si troverà infatti tra le mani sostanzialmente un prodotto incompleto: il supporto fisico contiene solamente circa 20 GB di dati, una frazione rispetto al peso complessivo delche supera i 135 GB. Questo significa che, per poterl’avventura, è necessario scaricare online oltre 100 GB di contenuti aggiuntivi. Senza una connessione internet attiva emente veloce, ilnon può essere utilizzato.

