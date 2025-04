Mountain Bike Christopher Blevins vince la seconda tappa di Coppa del Mondo Quarto Avondetto

Coppa del Mondo per la Mountain Bike. Torna subita a gareggiare, ancora in quel di Araxà, lla specialità del cross country maschile con una prova che riserva grandi emozioni e un finale al cardiopalma.S'impone allo sprint Christopher Blevins. Lo statunitense della Specialized Factory Racing vince con il tempo di 1:22:42, si aggiudica i 250 punti del successo di tappa e, con il secondo posto della scorsa settimana, prende il comando della classifica generale.Perde la volata e finisce staccato di due secondi, con il crono di 1:22:44, Martin Vidaurre Kossmann. Completa il podio e regala così una splendida tripletta alla Specialized Factory Racing Adrien Boichis. Il francese chiude al terzo posto con il tempo di 1:22:45, a soli tre secondi dal vincitore.In ambito italiano è splendido protagonista di giornata Simone Avondetto.

