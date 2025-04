Il codice Ateco sulla prostituzione in Italia Efe Bal 8220Chi avrà il coraggio di dichiarare gli incassi8221

codice Ateco 2025, l'Italia fa un primo passo verso il riconoscimento fiscale della prostituzione. Efe Bal: "Felice dell'iniziativa, ma chi avrà il coraggio di dichiararsi?". Leggi su Fanpage.it Con il nuovo2025, l'fa un primo passo verso il riconoscimento fiscale della. Efe Bal: "Felice dell'iniziativa, ma chiildi dichiararsi?".

Potrebbe interessarti anche:

Il Fisco regolarizza la prostituzione : spunta il codice Ateco anche per «l’organizzazione di servizi sessuali» (che però è reato)

L’Istat mette in regola la prostituzione - ora c’è un codice Ateco apposta : cosa cambia

Prostituzione ed escort avranno il proprio codice Ateco

Ne parlano su altre fonti Istat, prostituzione ed escort hanno il proprio codice Ateco. «Preso da norme Ue, solo attività legali. Prostituzione, Salvini lancia un sondaggio sui codici Ateco. Ma dimentica che in Italia lo sfruttamento è…. Arriva il codice Ateco per prostitute ed escort. Un codice Ateco per le prostitute, agenzie di escort e servizi sessuali. L'Istat: solo per attività legali. Prostituzione ed escort hanno il proprio codice Ateco. Escort con la partita Iva, ora pagheranno le tasse: l’Istat attribuisce il Codice Ateco alla fornitura di pres.

Nota di fanpage.it: Il Fisco mette in regola la prostituzione, ora c’è un codice Ateco apposta: cosa cambia - Nei nuovi codici Ateco 2025 ce n'è anche uno che copre la "fornitura e organizzazione di servizi sessuali", inclusa la "prostituzione" ...

Si apprende da rivistastudio.com: È stato introdotto un codice Ateco per la prostituzione e sta già facendo discutere - E l'Istat è dovuta intervenire per chiarire che il codice 96.99.92 non significa che la prostituzione in Italia sia stata legalizzata.

Segnala repubblica.it: Ateco, ma quel codice non regolarizza le prostitute - Niente allarmismi, nessuna apertura allo sfruttamento della prostituzione. Una guida per capire bene di che si tratta ...