Juventusnews24.com - Sabatini applaude Tudor e disintegra Thiago Motta: «C’è una statistica che esalta la Juve attuale e imbarazza quelle di poche settimane fa»

di RedazionentusNews24crea un raffronto tra ledie quella di: laa cui fa riferimento il giornalista parla molto chiaro e va a favore del croatoIl giorno dopo la vittoria dellasul Lecce emergono i primi raffronti tra l’epopea bianconera targatae quella guidata da Igor. Il parallelo è stato creato da Sandro, il quale ha fatto riferimento a unanel suo editoriale per calciomercato.com.PAROLE – «C’è una, mostrata da Dazn al termine del primo tempo, chelaquella difa: 18 tiri verso la porta leccese in appena 45 minuti. Per farne così tanti, aservivano almeno tre partite intere. Poco più di venti allenamenti sono invece bastati aper far ammirare unantus che in otto mesi “mottiani” non si era mai vista.