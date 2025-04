MotoGp Qatar successo di Marc Marquez

Marc Marquez vince a Losail e riallunga nel Mondiale. Sul podio Vinales e Francesco Bagnaia. Morbidelli si prende i riflettori allo start: al comando davanti ai fratelli Marquez dopo poche curve.Rimonta di Bagnaia, subito a ridosso del podio. Alex Marquez tocca Di Giannantonio,i due lasciano i piani alti. Sorpasso e controsorpasso Bagnaia-Marc Marquez.Morbidelli cede nel ritmo (chiuderà 4°), mentre Vinales va in testa.Marc Marquez si libera di Bagnaia e riesce poi a passare Vinales. E' la terza vittoria in 4 gare Leggi su Servizitelevideo.rai.it 19.48vince a Losail e riallunga nel Mondiale. Sul podio Vinales e Francesco Bagnaia. Morbidelli si prende i riflettori allo start: al comando davanti ai fratellidopo poche curve.Rimonta di Bagnaia, subito a ridosso del podio. Alextocca Di Giannantonio,i due lasciano i piani alti. Sorpasso e controsorpasso Bagnaia-.Morbidelli cede nel ritmo (chiuderà 4°), mentre Vinales va in testa.si libera di Bagnaia e riesce poi a passare Vinales. E' la terza vittoria in 4 gare

