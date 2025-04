Serie Bfesta Sassuolo è promosso in A

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.37 Finisce dopo solo una stagione il purgatorio delinB. Il pareggio in rimonta del Mantova (era sotto 2-0) con lo Spezia, 2°, consegna ai neroverdi, capolisti solitari, la promozione in A coi 5 turni di anticipo. Il campionato delsi è presto trasformato in una irresistibile cavalcata, con Fabio Grosso alla guida di un gruppo di giocatori di categoria superiore come Berardi,Laurienté,Doig,Lovato e Thorstvedt. Decisivo anche il contributo di Mulattieri e un mercato invernale importante (Verdi, Mazzitelli).