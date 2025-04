Riminitoday.it - Botta e risposta nella ripresa, Rimini e Campobasso dividono la posta in palio

Una rete per parte al Romeo Neri traa Gagliano risponde prontamente Bifulco. Dopo la vittoria della Coppa Italia Serie C, che garantisce l'accesso alla fase nazionale dei playoff, ai biancorossi basta un pareggio per allungare a cinque la striscia di risultati.