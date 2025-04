Milan Maignan out con l ‘AtalantaLe ultime sul suo infortunio

Milan si allunga. Dopo il brutto scontro di gioco rimediato venerdì contro l ' Udinese, Maignan è in dubbio per la sfida con l' Atalanta. Dopo il brutto scontro di venerdì sera si sono susseguiti degli esami che hanno dato esito negativo. Per sicurezza l' estremo difensore rossonero sarà a riposo fino a martedì per scongiurare qualsiasi tipo di problema. Il momento difficile del francese quindi prosegue: le prestazioni non perfette e i dubbi sul suo futuro si aggiungono all' infortunio.I giocatori che sicuramente non saranno parte del match pasquale per infortunio sono: Emerson royal, Kyle Walker, Ruben Loftus Cheek e Santiago Gimenez. Questi 4 giocatori non ce la faranno a recuperare in tempo. L' augurio dei tifosi del Milan è che a questa lista non si aggiunga Mike Maignan.

