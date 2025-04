Conte Juve poche le chance di vedere l’allenatore leccese di nuovo in bianconero il tecnico può restare al Napoli forte di un patto I dettagli

JuventusNews24Conte Juve, l’allenatore leccese è più vicino alla permanenza al Napoli: tra il tecnico e i partenopei spunta un patto!Antonio Conte e la Juve non sono destinati a ricongiungere le proprie strade. Questa deduzione arriva attraverso le colonne de Il Mattino, che parla di una permanenza al Napoli sempre più vicina.Secondo il quotidiano napoletano, ci sarebbe un “patto d’amore” tra Napoli città e lo stesso allenatore salentino. Il tecnico è determinato a lasciare un segno indelebile nella storia del club partenopeo.Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Conte Juve, poche le chance di vedere l’allenatore leccese di nuovo in bianconero: il tecnico può restare al Napoli forte di un patto! I dettagli Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24è più vicino alla permanenza al: tra ile i partenopei spunta un!Antonioe lanon sono destinati a ricongiungere le proprie strade. Questa deduzione arriva attraverso le colonne de Il Mattino, che parla di una permanenza alsempre più vicina.Secondo il quotidiano napoletano, ci sarebbe un “d’amore” tracittà e lo stesso allenatore salentino. Ilè determinato a lasciare un segno indelebile nella storia del club partenopeo.Leggi suntusnews24.com

