Aumento di visitatori vitale per il ‘Patto per Napoli’ ecco perché il Comune tifa boom turistico

Tempo di lettura: 4 minutiIl sindaco Manfredi esulta: “Napoli sempre più da record!”. E snocciola i numeri: oltre 1 milione di turisti tra Pasqua e Primo Maggio 2025, +20% rispetto al 2024. Presenze straniere in crescita. “Cresce il nostro aeroporto di Capodichino – sottolinea il primo cittadino -: oltre 2 milioni di passeggeri nei primi 3 mesi dell’anno e +13% di rotte internazionali”. Il dato sullo scalo aereo non è affatto secondario, vedremo. Al netto dei toni da propaganda, il turismo è infattiper l’amministrazione Manfredi. Lo attesta un report, diffuso dall’Osservatorio Economia e Società del. Si traccia un primo bilancio del Patto Per Napoli. Ossia, del vero atto fondativo della sindacatura dell’ex rettore. L’ubi consistam, per la ‘giunta dei professori’, chiamata a fronteggiare un deficit di 5 miliardi.