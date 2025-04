Inter-news.it - UFFICIALE – Sassuolo conquista la promozione anticipata in Serie A!

Iltorna ufficialmente inA dopo un solo anno. L’aritmetica certezza è arrivata proprio in questi minuti, dopo la vittoria col Modena e il pareggio tra Mantova e Spezia.RITORNA INA – Dopo una sola stagione inB, la squadra guidata da Fabio Grossounameritatissima, frutto di un campionato dominato dall’inizio alla fine. Il risultato delè stato poi reso definitivo dal pareggio per 2-2 dello Spezia, fermato in trasferta dal Mantova. Una partita combattuta, ma il pari lascia l’amaro in bocca ai liguri, che vedono ora allontanarsi la possibilità delladiretta. Ne approfitta il Pisa, vittorioso sul campo della Reggiana grazie a una prova cinica e organizzata, che rilancia la squadra di Inzaghi nella corsa al secondo posto.promosso inA! Aperta la lotta dietroTUTTO POSSIBILE DIETRO – Rimane apertissima dunque la lotta alle spalle del, con il secondo posto che vale l’accesso diretto allaA ancora da assegnare.