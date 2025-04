Ordine d’arrivo MotoGP GP Qatar 2025 risultati e classifica gara

2025 ha visto concludersi domenica 13 aprile, il fine settimana del GP del Qatar, con la consueta gara classica, che si è disputata sulla distanza dei 22 giri del circuito di Lusail, valida per la quarta tappa stagionale del calendario di MotoGP.

Ordine d'arrivo MotoGP GP Qatar 2025
classifica a 7 giri dalla conclusione

1 M. Viñales 25'31.311
2 M. Marquez +0.381
3 F. Bagnaia +1.110
4 J. Zarco +2.408
5 F. Morbidelli +3.154
6 F. Aldeguer +3.609
7 A. Marquez +6.535
8 P. Acosta +7.355
9 F. Quartararo +7.569
10 B. Binder +7.786
11 L. Marini +8.041
12 M. Bezzecchi +8.231
13 E. Bastianini +8.421
14 A. Ogura +8.822
15 A. Rins +9.167
16 R. Fernandez +13.358
17 J. Martin +13.860
18 F. Di Giannantonio +14.092
19 A. Fernandez +15.523
20 S. Chantra +22.687
21 J. Mir ritiro
22 J. Miller ritiro

