(ITALPRESS) – Prende il via domani (14 aprile), dai Magazzini Generali di, il Giubileo del Rock, 8 concerti diper festeggiare 4 importanti anniversari: 40 anni di “Desaparecido”, 35 anni di “El”, 30 anni di “Spirito” e 25 anni di “Né buoni né cattivi”. Ildeltour 2025 vedrà sul palco insieme ai suoi Bandidos e un super guest: Antonio Aiazzi, detto “il Don”, che sarà alle tastiere nei brani del repertorio Litfiba. Ad aprire i concerti sarà una giovane rock band di Firenze, gli Spleen. Queste le date: 14 aprile, 23 aprile Padova, 29 aprile Roma, 2 maggio Napoli, 4 maggio Modugno (BA), 8 maggio Torino, 11 maggio Bologna, 16 maggio Firenze.– Foto Ufficio stampa–(ITALPRESS)Unlimited News - Notizie dal mondo

Unlimitednews.it - Al via da Milano ‘Il ritorno del diablo tour’ di Piero Pelù

