Piastri domina in Bahrein Norris ne combina di ogni la lotta tra McLaren per il Mondiale ha un favorito

Piastri ha vinto il Gp del Bahrein, precedendo sul podio la Mercedes di Russell e l'altra McLaren di Norris (per lui altra gara piena di errori). Gli ultimi due rischiano però una sanzione di 5 secondi: il primo per aver attivato il Drs in pista quando davanti non c'era nessuno, il secondo per il tocco di un meccanico alla sua vettura durante la prima sosta ai box, quando il britannico doveva scontare cinque secondi di penalità per falsa partenza. La Ferrari ancora fuori dal podio, ma pronta a salirci in caso di penalità: un ottimo Leclerc è quarto davanti a Hamilton (5°), di rimonta dopo il nono posto di sabato in qualifica. Notte fonda per la Red Bull: Verstappen è sesto, Tsunoda nono. Hanno chiuso la top-10 l'Alpine di Gasly (7°) e le Haas di Ocon (8°) e Bearman (10°). Gara difficile per Antonelli, ritrovatosi dietro con l'ingresso della Safety (per il contatto tra Tsunoda e Sainz) e fuori dai punti.

