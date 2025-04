Anteprima24.it - Amatruda ricorda Giordano: “Ha avviato la trasformazione della città”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Enzo, un padre. Un riferimento politico. Nell’anniversariomorte, il 13 aprile del 2009, lo ricordo con una palma ed il solito garofano”. Così il giornalista Gaetanoche ha portato un fiore nella zona Orientaledove c’è una intitolazione all’ex primo cittadino. “Il Professore, socialista galantuomo, haladi Salerno. L’edilizia popolare, la Lungoirno, il Trincerone, il corso da Re. Finirò – dice – mai dire, in una citta che non coltiva memoria, alle Istituzioni dirlo, non basta l’androne di palazzo che non è una piazza. Finirò mai di dire alla comunità socialista, che a Salerno ha grandi interpreti e dinamismo vero, di essere orgogliosa di una storia che va proiettata nel futuro”.