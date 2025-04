Tvzap.it - Lo preparano sul letto per l’intervento, solo dopo 2 ore l’avvisano che c’è lo sciopero

Un episodio di disorganizzazione ha colpito un paziente dell’entroterra marchigiano, che si è visto annullare un intervento chirurgico programmato all’ultimo minuto, a causa di unodel personale sanitario. Questo evento ha coinvolto numerosi pazienti presso l’ospedale di Urbino, un importante centro sanitario della regione. (seguela foto)“Cose dell’altro mondo”, l’amaro commento del paziente: i contorni della surreale vicendaIl paziente, proveniente da Fossombrone, si era presentato puntualmente al mattino presto per un’operazione di ernia inguinale in day hospital.aver atteso per oltre due ore e mezza, ha ricevuto la notizia cheera stato annullato a causa dello.«Cose dell’altro mondo», ha commentato l’uomo, che ha scelto di rimanere anonimo.