Controlli delle Guardie Ittiche FIPSAS: 20 pescatori verificati, 15 sanzioni elevate per oltre 1.500 euro..

Nella giornata di domenica 13.4.2025 , leVolontarie della(Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) hanno svolto un’intensa attività di controllo lungo i corsi d’acqua di Pontinia, Terracina e Sabaudia.Durante le operazioni, sono stati controllati 20tutti di nazionalità straniera, dei quali 15 sono stati sanzionati per violazioni alla normativa vigente in materia di pesca sportiva e tutela ambientale come la mancanza della licenza o la distanzacanne da pesca. Le multe complessive hanno superato i 1.500. Reimmessi 15 kg di Carpe e Carassi.Nel corso dei, lungo un canale adiacente alla via migliara 49 sx, lehanno inrinvenuto una discarica abusiva contenente numerosi frigoriferi ed elettrodomestici dismessi.