Inter Cagliari il rammarico di Nicola Riva Peccato per il possibile 1 1 avrebbe cambiato la partita…

Inter Cagliari, il rammarico di Nicola Riva: «Peccato per il possibile 1-1, avrebbe cambiato la partita.» Le parole del figlio dell’idolo rossoblùTanto rammarico in casa Cagliari, dopo la dura sconfitta subita ieri nella trasferta di San Siro contro l’Inter. Rossoblù che si son fatti vedere più volte dalle parti di Sommer, con una grande occasione di Piccoli sull’1-0, che secondo il figlio di Gigi Riva, Nicola, avrebbe potuto cambiare il corso della sfida. Il figlio di Rombo di Tuono ha espresso cosi il suo pensiero- Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da Nicola Riva (@NicolaRiva76)«Peccato perché quell’occasione per il gol dell’1-1 che avrebbe potuto cambiare la gara così come il salvataggio sul tiro di Piccoli per la rete del 3-2. Internews24.com - Inter Cagliari, il rammarico di Nicola Riva: «Peccato per il possibile 1-1, avrebbe cambiato la partita…» – FOTO Leggi su Internews24.com di Redazione, ildi: «per il1-1,la partita.» Le parole del figlio dell’idolo rossoblùTantoin casa, dopo la dura sconfitta subita ieri nella trasferta di San Siro contro l’. Rossoblù che si son fatti vedere più volte dalle parti di Sommer, con una grande occasione di Piccoli sull’1-0, che secondo il figlio di Gigipotuto cambiare il corso della sfida. Il figlio di Rombo di Tuono ha espresso cosi il suo pensiero- Visualizza questo post su InstagramUn post condiviso da(@76)«perché quell’occasione per il gol dell’1-1 chepotuto cambiare la gara così come il salvataggio sul tiro di Piccoli per la rete del 3-2.

