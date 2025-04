Tvzap.it - “Morgane 5” si farà, ma sarà l’ultima: tutto quello che sappiamo sulla stagione finale (SPOILER)

Leggi su Tvzap.it

Serie tv. La quintadi– Detective geniale ciè ufficiale. La conferma arriva direttamente da TF1 (Télévision française 1): l’amatissima serie tornerà in onda in Francia dal 15 maggio 2025, con nuovi episodi che chiuderanno definitivamente il percorso della protagonista più imprevedibile della tv europea. Una notizia dolceamara per chi ha appena finito di guardare la quartasu Rai 1 e sperava in un seguito: sì, ciun nuovo capitolo. Maanche l’ultimo. ( dopo le foto) Leggi anche: “, se ci leggi: indaga tu!”. Domani il gran, ma c’è un mistero irrisolto e stavolta riguarda la RaiLeggi anche: “Affari Tuoi” – versione Kids: e se a scartare i pacchi fossero i bambini?“5” si, mache) Al momento non c’è ancora una data di uscita italiana per la5 di– Detective geniale.