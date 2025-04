Premier Liverpool vittoria all03989039 e 13 Stop Chelsea cade il Tottenham Tonali goal 4 1 Newcastle allo United

Liverpool approfitta del passo falso dell`Arsenal (1-1 col Brentford) e vola +13 sui Gunners grazie al successo contro il West Ham. Dopo. Leggi su Calciomercato.com Ilapprofitta del passo falso dell`Arsenal (1-1 col Brentford) e vola +13 sui Gunners grazie al successo contro il West Ham. Dopo.

Riporta msn.com: Quanto manca al Liverpool per vincere la Premier - In casa Liverpool è partito il countdown per la vittoria del titolo. I Reds sono primi a +10 sull`Arsenal ma con una partita in meno: giocheranno oggi alle 15.

Riporta msn.com: Il Liverpool è più vicino che mai al titolo di Premier League dopo la vittoria dell'Etihad - Il Liverpool ha fatto un passo da gigante verso il titolo di Premier League lo scorso fine ... avesse fermato il Liverpool all'Etihad. Ma la vittoria per 2-0 si è conclusa con i tifosi del ...

informazione.it comunica: Chiesa rischia di non ricevere la medaglia della vittoria della Premier League: cosa dice il regolamento - Il Liverpool sta dominando la Premier League e vincerà il suo titolo numero 20 ma Federico Chiesa rischia di non ricevere la medaglia della vittoria del campionato inglese: cosa dice il regolamento.