Elisabetta Gregoraci racconta il momento buio ‘Dopo il ricovero ho imparato a volermi bene’

La conduttrice a Verissimo: dal cambiamento improvviso al crolloè tornata davanti alle telecamere di Verissimo domenica 13 aprile perre un periodo delicato, segnato da profondi cambiamenti personali e professionali. La showgirl calabrese, 45 anni, ha svelato che tutto è iniziato quando ha perso la conduzione dello storico programma Battiti Live, a cui era profondamente legata.“Quella trasmissione era come una famiglia per me, vederla affidata a qualcun altro è stato un colpo”, ha detto commossa. A questo si è aggiunto un cambiamento inaspettato nella sua vita privata: il trasferimento del figlio Nathan a Ginevra per motivi di studio. “Anche se è a un’ora di volo, non ero pronta. Tutto è successo insieme. Ed è stato troppo.”Il, la solitudine e la fine di una relazione“Un giorno sono crollata.