WWE Kairi Sane aggiorna i fan sul suo infortunio

è assente da inizio Dicembre 2024, dove in una puntata di Raw ha subìto unal legamento di un dito, durante un tag team match con Iyo Sky.L’ex Women’s Tag Team Champion nella giornata di oggi ha pubblicato un tweet di ringraziamento al suo chirurgo, dove dice ai fan che si sente addirittura più forte di prima.Three months ago, I tore a ligament in my thumb and couldn’t even open a bottle cap.Now, I’ve fully regained my grip strength—and I’m even stronger than before.I’m truly grateful from the bottom of my heart to Dr. Hirsch, who performed my surgery.He was such a kind and. pic.twitter.com/l6RysHeCZz—(@official) April 13, 2025 “Tre mesi fa mi sono rotta un legamento nel pollice e non riuscivo nemmeno a stappare una bottiglia. Oggi ho completamente recuperato la mia stretta e sono addirittura più forte di prima.