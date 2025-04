Calcio Serie B Sassuolo in A Spezia pareggia a Mantova

Spezia pareggia contro il Mantova per 2-2 e regala la festa promozione al Sassuolo che torna in Serie A dopo un anno di purgatorio. Liguri in vantaggio per 2-1 fino al 94? vengono raggiunto nei minuti di recupero. Annullato un gol al 97 ai lombardi. Pareggio 1-1 tra Cesena e Frosinone, stesso risultato a Cremona tra Cremonese e Juve Stabia. Lo Spezia resta terzo a 59 punti, a seguire la Cremonese a 53 e lo Juve Stabia a 50. Lapresse.it - Calcio: Serie B, Sassuolo in A, Spezia pareggia a Mantova Leggi su Lapresse.it Roma, 13 apr. (LaPresse) – Locontro ilper 2-2 e regala la festa promozione alche torna inA dopo un anno di purgatorio. Liguri in vantaggio per 2-1 fino al 94? vengono raggiunto nei minuti di recupero. Annullato un gol al 97 ai lombardi. Pareggio 1-1 tra Cesena e Frosinone, stesso risultato a Cremona tra Cremonese e Juve Stabia. Loresta terzo a 59 punti, a seguire la Cremonese a 53 e lo Juve Stabia a 50.

