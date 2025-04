Tre punti del orgoglio Ponzano aggancia i play out salvezza

play out salvezza nel campionato di Prima Categoria. I gialloverdi battono il San Fior, settima in classifica, e si regalano i "tempi supplementari" che. Trevisotoday.it - Tre punti dell'orgoglio, Ponzano aggancia i play out salvezza Leggi su Trevisotoday.it Vanzo, Crosato e Sartori. Sono questi i nomi dei tre marcatori che, all'ultima giornata di campionato, hanno "regalato" oggi, 13 aprile, ioutnel campionato di Prima Categoria. I gialloverdi battono il San Fior, settima in classifica, e si regalano i "tempi supplementari" che.

Prima: la certezza Gavignano, l'orgoglio di Cittaducale e Ginestra per il secondo successo. I commenti.

Segnala trevisotoday.it: Ponzano, a Santa Lucia i gialloverdi chiamati a una "finale" per la promozione - Mancano soltanto due giornate alla fine nel campionato regionale Juniores e si accende la lotta per la categoria Elité con tre squadre (oltre ai gialloverdi se la giocano anche Conegliano e Vedelago) ...

Come scrive trevisotoday.it: Brividi per il Ponzano Under 19: vince in rimonta e riconquista la vetta - Lotta serrata per la promozione nel girone F del campionato Regionale Juniores. I gialloverdi passano in casa per 2-1 sul Ponte Nelle Alpi e si insediano nuovamente in testa alla graduatoria, superand ...

Riporta msn.com: Prima: Real Gavignano Ponzano, tre punti preziosi per le zone alte. I derby finiscono 1-1. Risultati e marcatori - Pari anche a Poggio Nativo tra Poggio Moiano e Ginestra (1-1). Il Real Gavignano Ponzano strappa tre punti dalla sfida interna contro Cittaducale (2-1). Pareggio per l’Alba Cittareale in casa ...