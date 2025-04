Sport.quotidiano.net - Basket Serie A: Pistoia, grande cuore, ma a Milano passa l’Olimpia 95-80

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 13 aprile 2025 – Niente da fare per l’Estra, che contro l’EA7campione d’Italia deve arrendersi per 95-80.ha come in altre circostanze in campi difficili mostrato, ma dovendo però alla fine cedere. Una partita difficile per il tecnico Okorn, con la indisponibilità di Forrest per un problema fisico pur se il giocatore era in panchina e Paschall influenzato. L’Estra nel primo tempo riesce anche a guidare la partita. Poi le triple delfanno la differenza, conche porta a casa i due punti. Per, 15 punti per della Rosa e 19 per Allen. Il tabellino EA7-Estra95-80 EA7: Mannion 5, Bortolani 13, Garavaglia, Tonut 6, Brooks 16, Leday 24, Ricci, Flaccadori 5, Diop 8, Caruso, Mirotic 18, Gillespie ne.