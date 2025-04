DIRETTA Serie A derby Lazio Roma le formazioni Ufficiali LIVE

Lazio e la Roma si affrontano nel derby della Capitale che vale come posticipo domenicale della 32esima giornata del campionato di Serie A, tredicesimo turno del girone di ritorno. Una stracittadina che è anche uno scontro diretto in chiave Champions che sarà DIRETTA dall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.Baroni e Ranieri, allenatori di Lazio e Roma (LaPresse) – Calciomercato.itI biancocelesti di Marco Baroni sono reduci dalla sconfitta in terra norvegese nell’andata dei quarti di finale di Europa League. In attesa del ritorno in casa contro il Bodo Glimt in programma giovedì prossimo, è tempo di concentrarsi sulla corsa al quarto posto e dare seguito alla bella vittoria della scorsa settimana contro l’Atalanta. Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, derby Lazio-Roma: le formazioni Ufficiali LIVE Leggi su Calciomercato.it Calciomercato.it vi offre il big match dell’Olimpico’ tra i biancocelesti di Baroni e i giallorossi di Ranieri in tempo realeLae lasi affrontano neldella Capitale che vale come posticipo domenicale della 32esima giornata del campionato diA, tredicesimo turno del girone di ritorno. Una stracittadina che è anche uno scontro diretto in chiave Champions che saràdall’arbitro Sozza della sezione di Seregno.Baroni e Ranieri, allenatori di(LaPresse) – Calciomercato.itI biancocelesti di Marco Baroni sono reduci dalla sconfitta in terra norvegese nell’andata dei quarti di finale di Europa League. In attesa del ritorno in casa contro il Bodo Glimt in programma giovedì prossimo, è tempo di concentrarsi sulla corsa al quarto posto e dare seguito alla bella vittoria della scorsa settimana contro l’Atalanta.

