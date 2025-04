Dimarco Inter l’esterno confermato titolare contro il Bayern Le probabili scelte

Dimarco Inter, l'esterno confermato titolare contro il Bayern? Le probabili scelte di Inzaghi per il match contro i bavaresiDopo aver liquidato senza troppe difficoltà il Cagliari e in attesa della risposta del Napoli, impegnato domani sera contro l'Empoli, l'Inter è già concentrata sul grande impegno di mercoledì sera a San Siro contro il Bayern Monaco. In gioco c'è l'accesso alla semifinale di Champions League, dove molto probabilmente ci sarà il Barcellona ad attendere. I nerazzurri ripartono dal prezioso successo per 2-1 conquistato all'Allianz ArenaSecondo Sky Sport, rispetto al match di ieri, torneranno diversi titolari, tra cui Acerbi e Bastoni in difesa, Mkhitaryan in mezzo al campo e Thuram, che affiancherà Lautaro Martinez in attacco fin dal primo minuto. A sinistra è probabile la conferma di Dimarco, anche se Carlos Augusto sta vivendo un momento di forma eccellente.

