Giovane atleta si infortuna durante la gara di karate portato in elisoccorso al Maggiore

atleta del campionato bambini e ragazzi di karate, che stava partecipando ad alcuni incontri promossi dalla Federazione educativa sportiva italiana karate al Palasport di SalsoMaggiore Terme è stato trasportato in elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Parma, dopo aver ricevuto un forte colpo. Parmatoday.it - Giovane atleta si infortuna durante la gara di karate: portato in elisoccorso al Maggiore Leggi su Parmatoday.it Undel campionato bambini e ragazzi di, che stava partecipando ad alcuni incontri promossi dalla Federazione educativa sportiva italianaal Palasport di SalsoTerme è stato trasinall'Ospedaledi Parma, dopo aver ricevuto un forte colpo.

