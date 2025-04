Ucciso e fatto a pezzi in Colombia trovata una gamba nel fiume di Coatti

Coatti, il biologo 38enne nato a Portomaggiore e diplomato ad Argenta assassinato e fatto a pezzi in Colombia. Nella tarda serata di sabato (quando nel Paese sudamericano era ancora pomeriggio) è stata rinvenuta una gamba del ricercatore. L’arto, stando a quanto riferito dal quotidiano Hoy, si trovava nel fiume Manzanares, nei pressi del ponte el Mayor nel quartiere di Villa Alejandría, alla periferia di Santa Marta, città della costa caraibica. Ad accorgersene sono stati alcuni abitanti che hanno subito allertato le forze dell’ordine. L’ispezione è stata effettuata da un’unità del corpo investigativo tecnico dell’ufficio del procuratore generale, che ha provveduto a trasportare i resti alla facoltà di Medicina legale. Ilrestodelcarlino.it - Ucciso e fatto a pezzi in Colombia: trovata una gamba nel fiume di Coatti Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ferrara, 13 aprile 2025 – Sembra non esserci limite all’orrore. Ancora un macabro ritrovamento, il quarto da quando domenica scorsa si è appreso della tragedia di Alessandro, il biologo 38enne nato a Portomaggiore e diplomato ad Argenta assassinato ein. Nella tarda serata di sabato (quando nel Paese sudamericano era ancora pomeriggio) è stata rinvenuta unadel ricercatore. L’arto, stando a quanto riferito dal quotidiano Hoy, si trovava nelManzanares, nei pressi del ponte el Mayor nel quartiere di Villa Alejandría, alla periferia di Santa Marta, città della costa caraibica. Ad accorgersene sono stati alcuni abitanti che hanno subito allertato le forze dell’ordine. L’ispezione è stata effettuata da un’unità del corpo investigativo tecnico dell’ufficio del procuratore generale, che ha provveduto a trasportare i resti alla facoltà di Medicina legale.

