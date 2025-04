L Entella batte Arezzo nel giorno della festa

festa promozione. l'Entella batte 2-1 l'Arezzo nonostante scenda in campo con la Serie B già in tasca grazie alla sconfitta della Ternana contro il MIlan Futuro. Nessun calo di concentrazione però per la squadra di Gallo che vince ancora e continua la sua. Europa.today.it - L'Entella batte l'Arezzo nel giorno della festa Leggi su Europa.today.it Tre punti per godersi ancora di più lapromozione. l'2-1 l'nonostante scenda in campo con la Serie B già in tasca grazie alla sconfittaTernana contro il MIlan Futuro. Nessun calo di concentrazione però per la squadra di Gallo che vince ancora e continua la sua.

Ne parlano su altre fonti L'Entella batte l'Arezzo nel giorno della festa. L'Entella batte l'Arezzo nel giorno della festa. La Virtus Entella batte l’Arezzo per 2 a 1. L'Entella vola in serie B e continua a vincere: Arezzo battuto 2-1. Serie C Pescara Gubbio: gol, traverse e…quarto posto (2-0). SERIE C: PARI PESCARA AD AREZZO, L'ENTELLA BATTE LA TORRES.

calciomagazine.net riferisce: Entella-Arezzo: diretta live e risultato in tempo reale - Diretta Entella-Arezzo di Domenica 13 aprile 2025: formazione e tabellino. Dove vedere la diretta in tv e in streaming la partita in Serie C ...

Si apprende da ilsecoloxix.it: L’Entella dei record si prende la Serie B - Il rullo compressore biancoceleste ha portato ottantuno punti, undici di vantaggio sulla Ternana seconda, miglior rendimento casalingo e in trasferta, miglior ...

Segnala today.it: Entella promossa in Serie B senza nemmeno scendere in campo - La festa può scattare a Chiavari, l'Entella viene promossa in Serie B ancora prima del fischio della sfida con l'Arezzo ...