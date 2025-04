Blade Runner torna in sala ed è sempre una bellissima notizia

Blade Runner ritorna nelle nostre sale grazie a Lucky Red, che lo ripropone dal 14 al 16 aprile in versione Final Cut, per la gioia dei tanti fan di un film di fantascienza diverso da ogni altro, capace di rinnovare la narrazione di un futuro prossimo in modo indelebile. Da quel 1982 l'eredità. Europa.today.it - "Blade Runner" torna in sala ed è sempre una bellissima notizia Leggi su Europa.today.it rinelle nostre sale grazie a Lucky Red, che lo ripropone dal 14 al 16 aprile in versione Final Cut, per la gioia dei tanti fan di un film di fantascienza diverso da ogni altro, capace di rinnovare la narrazione di un futuro prossimo in modo indelebile. Da quel 1982 l'eredità.

Potrebbe interessarti anche:

Blade Runner torna al cinema il 14 - 15 e 16 aprile

Blade Runner | Il cult torna al cinema per un evento da 3 giorni

La causa “Blade Runner” contro Tesla e Warner Bros. va avanti

Ne parlano su altre fonti "Blade Runner" torna in sala ed è sempre una bellissima notizia. Torna in sala la versione Final Cut di Blade Runner di Ridley Scott. Blade Runner, cult di Ridley Scott torna in sala 14-15-16 aprile. Dopo un mese riapre la Sala Energia rinnovata con un classico: all'Arcadia arriva Blade Runner. Blade Runner, il cult di Ridley Scott torna al cinema nella versione Final Cut per tre giorni. ‘Blade Runner’, in sala il Final Cut di Ridley Scott.

Come scrive msn.com: Blade Runner, cult di Ridley Scott torna in sala 14-15-16 aprile - Il 14 ottobre 1982 Blade Runner di Ridley Scott arrivava per la prima volta nelle sale italiane.

Lo riporta avmagazine.it: Blade Runner, torna al cinema il Final Cut - Torna sul grande schermo il cult sci-fi nel Final Cut definitivo di Ridley Scott, con scene ampliate ed effetti speciali inediti rispetto alla versione del 1982 ...

Secondo primalamartesana.it: Dopo un mese riapre la Sala Energia rinnovata con un classico: all'Arcadia arriva Blade Runner - Dopo quasi un mese di lavori per il rinnovamento degli arredi, l'ammodernamento di illuminazione e pavimentazione, riapre la Sala Energia del Cinema Arcadia di Melzo e lo fa con un evento per gli aman ...