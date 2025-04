Visita guidata Padova sotto le stelle Giotto e la Cappella degli Scrovegni

Padova, la Cappella degli Scrovegni è un autentico gioiello del Trecento, un capolavoro che ha segnato la storia dell'arte italiana. Costruita tra il 1303 e il 1305 per volere di Enrico Scrovegni, un banchiere benestante, la Cappella non è solo un luogo di culto, ma un vero e. Padovaoggi.it - Visita guidata: "Padova sotto le stelle: Giotto e la Cappella degli Scrovegni" Leggi su Padovaoggi.it Immersa nel cuore di, laè un autentico gioiello del Trecento, un capolavoro che ha segnato la storia dell'arte italiana. Costruita tra il 1303 e il 1305 per volere di Enrico, un banchiere benestante, lanon è solo un luogo di culto, ma un vero e.

