Lazio Roma formazioni ufficiali la scelta su Pellegrini

Roma. Archiviato il pareggio per 1-1 con la Juventus, infatti, i giallorossi si sono preparati con cura a quella che può essere definita la partita più importante della stagione, al match più delicato di queste ultime settimane. Alle ore 20:45, allo stadio Olimpico, i capitolini se la vedranno infatti con la Lazio, in un Derby cruciale per il dominio cittadino e per la qualificazione alla prossima Champions League. La Lupa arriva a questa sfida forte di un 2025 disputato ad alti livelli, mentre i biancocelesti sono reduci dalla sconfitta per 2-0 con il Bodo Glimt in Europa League.Claudio Ranieri sa che il cliente sarà ostico ma, al tempo stesso, vuole replicare il successo messo a referto all’andata, con i suoi ragazzi che avevano primeggiato con un secco 2-0. Sololaroma.it - Lazio-Roma, formazioni ufficiali: la scelta su Pellegrini Leggi su Sololaroma.it Il grande momento è arrivato in casa. Archiviato il pareggio per 1-1 con la Juventus, infatti, i giallorossi si sono preparati con cura a quella che può essere definita la partita più importante della stagione, al match più delicato di queste ultime settimane. Alle ore 20:45, allo stadio Olimpico, i capitolini se la vedranno infatti con la, in un Derby cruciale per il dominio cittadino e per la qualificazione alla prossima Champions League. La Lupa arriva a questa sfida forte di un 2025 disputato ad alti livelli, mentre i biancocelesti sono reduci dalla sconfitta per 2-0 con il Bodo Glimt in Europa League.Claudio Ranieri sa che il cliente sarà ostico ma, al tempo stesso, vuole replicare il successo messo a referto all’andata, con i suoi ragazzi che avevano primeggiato con un secco 2-0.

