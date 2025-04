Trump applausi al suo arrivo a un incontro di MMA a Miami

applausi e ovazione all'arrivo di Donald Trump, presidente Usa, a un incontro di MMA a Miami, in Florida, UFC (Ultimate Fighting Champions) 314. Poco prima sull'Air Force One Trump aveva commentato con i giornalisti le trattative con l'Iran. Liberoquotidiano.it - Trump, applausi al suo arrivo a un incontro di MMA a Miami Leggi su Liberoquotidiano.it e ovazione all'di Donald, presidente Usa, a undi MMA a, in Florida, UFC (Ultimate Fighting Champions) 314. Poco prima sull'Air Force Oneaveva commentato con i giornalisti le trattative con l'Iran.

