Casoria tentato omicidio spara al vicino che parcheggiava l’auto

Casoria. Ad incastrare l’uomo i video del sistema di sorveglianza. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato presso la sua abitazione Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per tentato omicidio un 42enne napoletano con precedenti di polizia per tentato omicidio.In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti in via Amedeo Modigliani a Casoria per la segnalazione di un soggetto armato che aveva esploso colpi d’arma da fuoco.Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno raggiunto l’abitazione segnalata constatando la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione; il malcapitato ha raccontato agli agenti, di aver visto, poco prima, un suo vicino di casa che, impugnando una pistola, ha esploso colpi d’arma da fuoco senza ferirlo al suo indirizzo mentre stava parcheggiando, all’interno del cortile, la propria vettura. Puntomagazine.it - Casoria, tentato omicidio: spara al vicino che parcheggiava l’auto Leggi su Puntomagazine.it . Ad incastrare l’uomo i video del sistema di sorveglianza. I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato presso la sua abitazione Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto perun 42enne napoletano con precedenti di polizia per.In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, a seguito di una nota pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti in via Amedeo Modigliani aper la segnalazione di un soggetto armato che aveva esploso colpi d’arma da fuoco.Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno raggiunto l’abitazione segnalata constatando la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione; il malcapitato ha raccontato agli agenti, di aver visto, poco prima, un suodi casa che, impugnando una pistola, ha esploso colpi d’arma da fuoco senza ferirlo al suo indirizzo mentre stava parcheggiando, all’interno del cortile, la propria vettura.

Potrebbe interessarti anche:

Spara al vicino mentre parcheggia nel cortile di casa : arrestato 42enne a Casoria per tentato omicidio

Lecce - accoltella giovane per gelosia : 17enne arrestato per tentato omicidio

"Le accuse di tentato omicidio di mafia? Ma se sono un lavoratore"

Ne parlano su altre fonti Casoria, litiga col vicino e gli spara: arrestato 42enne per tentato omicidio. Spara al vicino mentre parcheggia nel cortile di casa: arrestato 42enne a Casoria per tentato omicidio. Spara contro il vicino, arrestato per tentato omicidio. Paura a Casoria: spara contro il vicino di casa mentre parcheggia l'auto. Spara contro il vicino di casa mentre parcheggia. Rapina in banca in provincia di Teramo, dopo sei anni assolti due giuglianesi.

fanpage.it comunica: Spara al vicino mentre parcheggia nel cortile di casa: arrestato 42enne a Casoria per tentato omicidio - Spara al vicino di casa mentre parcheggia l’auto. Arrestato 42enne a Casoria. Incastrato dalle telecamere.

Segnala msn.com: Casoria, litiga col vicino e gli spara: arrestato 42enne per tentato omicidio - La polizia di stato ha tratto in arresto un 42enne napoletano con precedenti di polizia per tentato omicidio. In particolare, gli agenti del ...

Lo riporta gaeta.it: Uomo tra i colpi di pistola a Casoria: arrestato un 42enne per tentato omicidio - Un uomo di 42 anni arrestato per tentato omicidio a Casoria dopo aver sparato al vicino. La comunità è in allerta e le autorità intensificano i controlli per garantire la sicurezza.