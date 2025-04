Serie B il Sassuolo torna in Serie A decisivo il pareggio dello Spezia con il Mantova

Serie B consegna la Serie A al Sassuolo.Il 2-2 finale tra Mantova e Spezia rende aritmetica la promozione dei neroverdi,. Leggi su Calciomercato.com La 33ª giornata diB consegna laA al.Il 2-2 finale trarende aritmetica la promozione dei neroverdi,.

