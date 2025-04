Calcio o Kung Fu Intervento spacca gamba di Mbappé rosso diretto contro l’Alaves video

Mbappé. L’asso francese del Real Madrid è stato espulso nella sfida di Liga di oggi, domenica 13 aprile, tra i Blancos e l’Alaves. Al 38? del primo tempo, il francese si è reso protagonista di un folle Intervento a gamba tesa su Antonio Blanco. La decisione dell’arbitro è stata immediata: il direttore di gara ha punito la stella dei Blancos con il cartellino rosso per l’Intervento scomposto sul centrocampista dell’Alaves, rimasto a terra diversi minuti. Mbappé era apparso nervoso anche nei minuti precedenti, sfiorando l’espulsione anche al 28? dopo un acceso confronto con Santiago Mouriño.L’Intervento spacca gamba di Mbappé contro un calciatore dell’AlavesL'articolo Calcio o Kung Fu? Intervento spacca-gamba di Mbappé: rosso diretto contro l’Alaves (video) Secolo d'Italia. Secoloditalia.it - Calcio o Kung Fu? Intervento spacca-gamba di Mbappé: rosso diretto contro l’Alaves (video) Leggi su Secoloditalia.it Continua il momento nero di Kylian. L’asso francese del Real Madrid è stato espulso nella sfida di Liga di oggi, domenica 13 aprile, tra i Blancos e. Al 38? del primo tempo, il francese si è reso protagonista di un folletesa su Antonio Blanco. La decisione dell’arbitro è stata immediata: ilre di gara ha punito la stella dei Blancos con il cartellinoper l’scomposto sul centrocampista del, rimasto a terra diversi minuti.era apparso nervoso anche nei minuti precedenti, sfiorando l’espulsione anche al 28? dopo un acceso confronto con Santiago Mouriño.L’diun calciatore delL'articoloFu?di) Secolo d'Italia.

