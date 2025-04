Formula 1 Piastri vince dominando il Gran Premio del Bahrain 4 un buon Leclerc

Bahrain, in occasione del Gran Premio di Formula 1, è Oscar Piastri a prendersi la scena e a vincere la 2° gara stagionale. Sul podio anche Russell e Norris, mentre Leclerc chiude 4°

