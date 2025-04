Auto prende fuoco a Gaione i vigili del fuoco spengono le fiamme

Auto ha preso fuoco mentre si trovava parcheggiata nella zona del ristorante Antichi Sapori a Gaione, in via Montanara a Parma. L'allarme è scattato poco dopo le ore 18 e sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco, partita dalla caserma di via Chiavari. Le cause dell'incendio, che. Parmatoday.it - Auto prende fuoco a Gaione: i vigili del fuoco spengono le fiamme Leggi su Parmatoday.it Unha presomentre si trovava parcheggiata nella zona del ristorante Antichi Sapori a, in via Montanara a Parma. L'allarme è scattato poco dopo le ore 18 e sul posto è arrivata una squadra deidel, partita dalla caserma di via Chiavari. Le cause dell'incendio, che.

