La polizia interrompe un Rave party a Torino a base di alcol e droga feriti 11 poliziotti e 3 carabinieri

Rave party illegali, varata dal governo Meloni, che qualcuno pensa di non poter rispettare. Scontri tra forze dell'ordine e circa 500 persone a La Cassa, comune alle porte di Torino, dove da ieri notte, in alcuni capannoni abbandonati, si sono radunate circa 500 persone per partecipare a un Rave party. Undici poliziotti e tre carabinieri sono rimasti feriti negli scontri scoppiati. Il Rave era iniziato questa notte intorno all'1.30. Sul posto erano presenti 500 persone che stavano partecipando alla festa con musica tecno che è stata poi sospesa dalle forze dell'ordine a mezzogiorno. Dalle 14 una parte dei partecipanti ha iniziato a lasciare il luogo del Rave per evitare i controlli e alcuni hanno danneggiato le auto della polizia e dei carabinieri. Hanno poi tentato di forzare nuovamente i controlli di polizia verso le 15.

