F1 Charles Leclerc Deludente dare tutto e finire 4 Strategia giusta ma costretti a usare le hard

Charles Leclerc, quarto al traguardo del Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sotto i riflettori del tracciato di Sakhir il pilota del team Ferrari ha dato tutto quello che aveva, come suo solito, mancando il podio per pochi secondi, con una vettura che, tuttavia, continua a dare poche certezze ai piloti del Cavallino Rampante.La gara sulla pista incastonata nel deserto vicino alla capitale Manama ha visto il successo di Oscar Piastri che ha preceduto George Russell per 15.4 secondi, quindi completa il podio Lando Norris a 16.2. Quarta posizione proprio per Charles Leclerc a 19.6, quinta per il suo vicino di box Lewis Hamilton a 27.9, mentre è sesto Max Verstappen a 34.3.Nel corso delle interviste di rito post-gara, il pilota monegasco ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: "La Strategia? Sinceramente è quella che volevamo dall'inizio.

