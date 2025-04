Secoloditalia.it - Il valore della memoria. Presentazione di “Scritti militanti” di Marco Tangheroni nel 20° anniversario della sua morte

Leggi su Secoloditalia.it

Pubblichiamo l’intervento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Alfredo Mantovano, a Pisa, Palazzo Gambacorti, in occasionedel volume “Il”, dinel 20°sua.**Propongo una gita nella città più orientale d’Italia, Otranto. Entriamo nella sua Cattedrale, che custodisce un tesoro religioso e civile straordinario: i resti di una parte degli 812 Martiri che nel 1480 pagarono con la vita la fedeltà a Cristo. Ma non vorrei parlare di loro, per quanto la loro storia sia esemplare e straordinaria. Vi invito a guardare il pavimentoCattedrale. L’edificio è stato costruito fra il 1080 e il 1088. Il mosaico che ricopre l’intero pavimento, quindi le tre navate del tempio, è stato realizzato meno di un secolo dopo da Pantaleone, un monaco del Cenobio di Casole, che all’epoca sorgeva vicino all’abitato di Otranto.