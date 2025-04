LIVE Piacenza Trento 1 1 Superlega volley 2025 in DIRETTA 15 20 dolomitici sugli scudi nel terzo parziale

DIRETTA LIVE20-24 Romanò annulla il primo in parallela.19-24 Michieletto risponde in pipe e manda Trento a set-point.19-23 Pallonetto in pipe di Mandiraci.18-23 Muro di Kozamernik su Galassi, break pesante.18-22 Gabi Garcia in campo per la battuta al posto di Flavio.18-22 Questa volta si insacca l'attacco di Lavia.18-21 Muro di Brizard su Lavia, Daniele sta facendo fatica con queste palle alte a filo rete.17-21 Lunga la battuta di Michieletto.16-21 Mani-out col brivido per Michieletto.16-20 Esce di poco il servizio di Sbertoli.15-20 Michieletto spedisce Trento a + 5. Già 15 punti per Alessandro.15-19 Primo tempo vincente di Flavio.15-18 Brizard lascia Mandiraci senza muro.14-18 Mani-out di fino per Rychlicki.14-17 Romanò passa in mezzo al muro da seconda linea.

