Ritrovato un orso morto nel parco regionale Sirente Velino FOTO

orso è stato Ritrovato morto in Abruzzo nel comune di Ortona dei Marsi ai confini del parco regionale Sirente Velino, come si legge su IlPescara.Nella mattinata di domenica 13 aprile un gruppo di escursionisti ha segnalato al parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la presenza della.

