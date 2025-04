Come finisce il film Le Assaggiatrici Il coraggio di sopravvivere si scontra con il peso della memoria

Il film Le Assaggiatrici (2025), diretto da Silvio Soldini e tratto dal romanzo omonimo di Rosella Postorino, si conclude con una nota di profonda amarezza e consapevolezza. La protagonista, Rosa Sauer, dopo essere stata costretta a rischiare la vita quotidianamente assaggiando i pasti destinati a Hitler, riesce a fuggire da Gross-Partsch grazie all'aiuto del comandante delle SS Albert Ziegler, con il quale aveva instaurato una relazione ambigua e tormentata. Tornata a Berlino, Rosa scopre che la città è devastata e che molte delle sue compagne Assaggiatrici non sono sopravvissute. Il film si chiude con Rosa che, segnata dalle esperienze vissute, si confronta con il senso di colpa e la memoria delle altre donne, simbolo di una generazione sacrificata e dimenticata. Nel 1943, Rosa, una giovane berlinese, si rifugia presso i suoceri in un villaggio della Prussia Orientale per sfuggire ai bombardamenti.

