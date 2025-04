Sport.periodicodaily.com - George Russell sotto investigazione per DRS attivato in zona non consentita al GP del Bahrain 2025

è finitoda parte dei commissari FIA per averil DRS in unanon autorizzata durante il Gran Premio deldi Formula 1. L’episodio sarà esaminato dopo la gara, e potrebbe influenzare il risultato finale.Il pilota Mercedes, che ha concluso la gara al secondo posto dietro a Oscar Piastri, è riuscito a respingere gli attacchi di Lando Norris, mantenendo una posizione provvisoria sul podio alInternational Circuit. Tuttavia, la sua posizione è ora in bilico.Durante la gara,ha segnalato problemi al sistema DRS, costringendo il team Mercedes a intervenire con modifiche tecniche alla vettura. Oltre al malfunzionamento del DRS, anche il transponder del pilota britannico ha mostrato anomalie, rendendo necessarie ulteriori verifiche da parte dei commissari.